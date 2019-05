Cittadella, in casa degli Stregoni per continuare un maggio magico

Un totale di 3 sfide fra cadetteria e Serie C con altrettanti successi per i giallorossi.

E’ questo il bilancio dei Benevento-Cittadella in campionato, match valido come semifinale di ritorno dei play-off di Serie B 2018-2019.

Considerando il 2-1 per i campani dell’andata, il compito che attende i veneti è davvero arduo.

Attenzione però, ché il Cittadella ha superato il primo round degli spareggi promozione proprio lontano da casa, al Picco di La Spezia. Non solo. Nel mese di maggio ha sempre fatto punti lontano dal Tombolato: 0-0 a Perugia; 2-2 a Palermo, 1-2 a La Spezia. Insomma, sembra proprio un mese magico per i ragazzi di mister Venturato, che andranno a giocarsi l'accesso alla finale in casa degli Stregoni.

Fra l’altro i sanniti in casa sono reduci dal 3-3 col Padova e incassano gol da 6 gare interne senza soluzione di continuità. L’ultima volta a porta inviolata? Il 16 febbraio scorso, guarda caso in occasione dell’ultimo Benevento-Cittadella…

Chiudiamo segnalando i 9 cartellini gialli estratti dal direttore di gara nel corso del match di regular season, un fattore da tenere in conto per chi passerà il turno; e l’unico marcatore granata in terra campana, era la Serie C 2004-2005, Crocetti al 90’ della sfida valida per la prima giornata di campionato.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

3 vittorie Benevento

0 pareggi

0 vittorie Cittadella

5 gol fatti Benevento

1 gol fatto Cittadella

PRIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE B)

Benevento-Cittadella 1-0, 14° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE B)

Benevento-Cittadella 1-0, 24° giornata 2018/2019