Come segnare in un Vicenza-Salernitana? Per info chiedere a Busellato

Sarà il più classico dei testa-coda.

Da un lato il Vicenza, ultimo in classifica con 1 punto. Come l’Ascoli e il Pescara. A differenza di Picchio e Delfino, però, i Berici hanno disputato un match in meno, 2 contro 3. Dall’altro la Salernitana, prima a quota 7. Un primato condiviso con il Cittadella e l’Empoli. Segnando più gol, 7, dei coinquilini in vetta alla graduatoria.

Vicenza-Salernitana è sfida che fra Serie A e cadetteria vanta già 19 precedenti. Soprattutto 50 gol marcati, per una media di poco superiore ai 2,5 ogni novanta di gioco.

Eppure…

Si chiama Massimiliano Busellato e oggi gioca per il Pescara. E’ lui l’ultimo ad aver marcato un gol in questa sfida. Anzi, il suo è l’unico centro negli ultimi tre testa a testa con i biancorossi nel ruolo di padroni di casa. Arrivò alla 25esima giornata del 2016-2017 per il definitivo 0-1.

Per rintracciare una vittoria dei vicentini dobbiamo andare indietro nel tempo fino al torneo 2008-2009, quando al 33esimo turno fu 2-0. Sgrigna e Forestieri i mattatori.

Il bilancio dei precedenti sorride al Vicenza a punti in 17 occasioni su 19.

Da segnalare che se osserviamo esclusivamente i match di cadetteria le due squadre assieme sono a quota 47 marcature. Meno tre dal traguardo delle cinquanta.

La compagine di mister Castori viene dal 4-1 sul Pisa con le doppiette di Tutino (capocannoniere di categoria con Diaw) e Kupisz. Quella di coach Di Carlo ha invece riposato, complice il rinvio del match contro il Monza. Non gioca quindi dal 3 ottobre, 1-1 col Pordenone. Poi diciassette giorni, si fa per scrivere, di riposo.

CONFRONTI DIRETTI A VICENZA (SERIE A E SERIE B)

19 incontri disputati

13 vittorie Vicenza

4 pareggi

2 vittorie Salernitana

38 gol fatti Vicenza

12 gol fatti Salernitana

PRIMA SFIDA A VICENZA (SERIE B)

Vicenza-Salernitana 3-0, 5° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A VICENZA (SERIE B)

Vicenza-Salernitana 0-1, 25° giornata 2016/2017