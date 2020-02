vedi letture

Come si trova bene il Perugia a Frosinone. Una sfida...di rigore!

Il Frosinone arriva al match contro il Perugia nel momento migliore della sua stagione. Per i ciociari ci sono tre vittorie nelle ultime tre gare e cinque risultati utili consecutivi. Perugia senza pareggio da sei gare e due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque sfide giocate.

Gli umbri si trovano particolarmente a loro agio sul terreno di gioco del Frosinone essendosi imposti 4 volte nelle 7 gare che si sono disputate in casa gialloblu. Tra queste anche le ultime due volte che c'è stato Frosinone-Perugia. La vittoria più ampia è stata però ottenuta dal Frosinone: un 4-1 registrato il 7 novembre del 2005, quando entrambe le formazioni militavano in Serie C1.

UNA SFIDA...DI RIGORE! - Perugia e Frosinone sono le squadre di Serie B ad aver avuto il maggior numero di rigori a favore dell'intera cadetteria. I laziali sono a quota 8 (ma 4 di questi non sono stati trasformati, ed è un record negativo), mentre gli umbri sono arrivati in doppia cifra, a quota 10 (tutti realizzati). Tanti sono anche i 7 rigori contro avuti dal Perugia: solo il Trapani, con 8 ne ha avuti di più, fischiati a sfavore.

ALTRI NUMERI - Bene il Frosinone dietro: ha chiuso la propria porta a chiave in ben 11 circostanze. Peccato per la compagine di Nesta che c'è chi ha addirittura fatto meglio e parliamo della corazzata Benevento che è arrivato a 14 partite terminate senza subire reti. Il Perugia invece è in testa (con Benevento ed Ascoli) per gol fatti da giocatori che hanno cominciato la loro partita in panchina: sono 5.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE B E C)

2 vittorie Frosinone

1 pareggio

4 vittorie Perugia

9 gol fatti Frosinone

10 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

1988/1989 Serie C1 Frosinone vs Perugia 0-1



L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

2017/2018 Serie B Frosinone vs Perugia 1-3