Otto sfide a Cremona, tra i grigiorossi locali e l'Ascoli e ancora non è mai uscito fuori un pareggio. Per tre volte i bianconeri sono riusciti a fare il colpo, compreso l'ultima sfida quella giocata il 21 aprile 2018 (1-2). Sia i lombardi che i marchigiani non stanno vivendo un grande periodo: i primi hanno perso due delle ultime tre partite (l'altro risultato è un pareggio), mentre i secondi hanno perso le ultime tre partite giocate e non vincono dalla 19esima giornata.

La Cremonese è la squadra leader della Serie B per quel che riguarda la classifica dei "clean sheet", ovvero delle gare in cui la propria porta non è stata trafitta dagli avversari: undici per la precisione. L'Ascoli è la squadra, assieme a Venezia, Cittadella e Cosenza ad aver mandato a rete il minor numero di giocatori diversi: nove.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E B)

5 vittorie Cremonese

0 pareggi

3 vittorie Ascoli

13 gol fatti Cremonese

8 gol fatti Ascoli

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1977/1978 Serie B Cremonese vs Ascoli 0-1

L'ULTIMA SFIDA A CREMONA

2017/2018 Serie B Cremonese vs Ascoli 1-2