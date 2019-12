De Zerbi contro Sarri rischia il ko numero 50

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello in programma domenica all’ora di pranzo sarà il primo Sarri-De Zerbi in campionato.

E’ vero che i mister di Juventus e Sassuolo vantano già 2 incroci, entrambi in Serie A, ma sempre col neroverde nelle vesti di padrone di casa. Nel 2016-2017 fu Palermo-Napoli 0-3, l’anno successivo Benevento-Napoli 0-2.

Molti di più, al contrario, gli scontri fra Maurizio Sarri e il Sassuolo, fra Roberto De Zerbi e la Juventus.

Il bianconero è in svantaggio con gli emiliani. Le 11 sfide sono andate in scena in tutti i campionati professionistici italiani: in C con l’Hellas Verona, in cadetteria con l’Empoli, in A nuovamente con l’Empoli e, poi, col Napoli.

Curiosità: negli ultimi 5 testa a testa le squadre di Sarri hanno sempre fatto punti (2 vittorie più 3 pari). Soprattutto, da 9 sfide segnano entrambe le compagini in campo. E’ per questo che la media totale dei gol per match è di pochissimo superiore ai 3 centri (34 marcature in 11 incontri).

Per il neroverde, invece, la Juventus sembrerebbe un ostacolo insormontabile: 5 impegni e 5 sconfitte, con ben 12 reti al passivo e solo 4 realizzate.

Chiusura con focus sui numeri di De Zerbi in Serie A. Fino a oggi ha patito 49 KO: 9 col Palermo 2016-2017, 20 col Benevento 2017-2018, 20 col Sassuolo dal 2018-2019 in poi. Allo Stadium il rischio di fare 50 è quindi molto forte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E DE ZERBI IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

0 pareggi

0 vittorie De Zerbi

5 gol fatti squadre di Sarri

0 gol fatti squadre di De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

4 pareggi

4 vittorie Sassuolo

16 gol fatti squadre di Sarri

18 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

0 pareggi

5 vittorie Juventus

4 gol fatti squadre di De Zerbi

12 gol fatti Juventus