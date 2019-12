Ecco la squadra per scatenare CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Insistere su Cristiano Ronaldo? Indubbiamente sì, perché arriva il Sassuolo.

Contro i neroverdi emiliani il campione portoghese ha, infatti, segnato i primi suoi gol nella Serie A italiana. Era la quarta giornata dello scorso campionato e la sfida terminò col punteggio di 2-1. Doppietta per l’ex Real Madrid, al 50’ di destro sugli sviluppi di un corner, al 65’ di sinistro su azione.

Non solo.

Anche nel girone di ritorno, al Mapei Stadium, il numero sette bianconero timbrò il cartellino del gol: al 70’ di testa su calcio d’angolo.

Insomma, gli mancano le reti su rigore e punizione, poi il campionissimo ha segnato in tutti i modi possibili al Sassuolo.

E le statistiche per la squadra di De Zerbi non migliorano certo se dagli scontri diretti contro CR7 passiamo a quelli contro la Vecchia Signora. Il Sassuolo a Torino non ha mai fatto punti. Un bilancio di 6-0 che, curiosamente, ricalca l’andamento della squadra di Sarri in casa e in A, sei successi sui sei impegni sostenuti fino a oggi (che potrebbero salire a nove su nove conteggiando anche la Champions League).

Allargando il discorso anche ai match in Emilia Romagna, poi, scopriamo che i bianconeri hanno lasciato per strada solo 5 punti sui 36 disponibili negli incroci con i neroverdi e che da 7 sfide sanno soltanto vincere (una serie di risultati utili con avvio nel girone di ritorno 2015-2016).

Concludiamo ricordando gli unici due marcatori ospiti a Torino: Antei nel 2016-2017 e Babacar l’anno passato.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

6 incontri disputati

6 vittorie Juventus

0 pareggi

0 vittorie Sassuolo

18 gol fatti Juventus

2 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 4-0, 16° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 2-1, 4° giornata 2018/2019