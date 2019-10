Fra De Zerbi e Gasperini il pareggio vale 100

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida tra Roberto De Zerbi e Gian Piero Gasperini, valida per la sesta giornata di Serie A 2019-2020, sarà anche la gara fra due dei mister con gli attacchi più prolifici di questa stagione (meglio solo il Napoli di Ancelotti con 13 centri).

Ed effettivamente i precedenti testa a testa tra il tecnico bresciano e quello grugliaschese non risparmiano mai gol ed emozioni: su un totale di 5 mai una sfida è terminata a porte inviolate.

In vista del sesto scontro diretto fra i due allenatori, in vantaggio si trova Gian Piero Gasperini per numero di vittorie (4-1) e per gol fatti (13-4). L’unico successo del tecnico neroverde risale alla stagione 2016-2017 quando vinse, in trasferta, sul campo dell’Atalanta. All’epoca guidava il Palermo ed espugnò l’Atleti Azzurri d’Italia per una rete a zero.

Che sia in casa o fuori, la sfida contro l’Atalanta non sorride comunque a mister De Zerbi, che ha vinto una sola volta e perso in 4 occasioni, senza mai pareggiare e segnando solo quattro reti. Differente il trend per Gasperini quando sfida il Sassuolo: 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte a cui sommare 29 gol fatti e 16 subiti.

Chiudiamo con una segnalazione statistica. Malgrado non sia il risultato più comune nei confronti fra De Zerbi e Gasperini, un segno X nel prossimo scontro diretto coinciderebbe col pareggio numero 100 da allenatore di Serie A per l’atalantino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E GASPERINI IN CAMPIONATO

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

4 vittorie Gasperini

4 gol fatti squadre di De Zerbi

13 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

4 vittorie Atalanta

4 gol fatti squadre di De Zerbi

13 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

8 vittorie Gasperini

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

29 gol fatti squadre di Gasperini

16 gol fatti Sassuolo