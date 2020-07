Frosinone-Pisa 1-5, Ventura ai play-off ma... c'è chi spera nel bis

vedi letture

Il Pisa ha sempre raccolto punti quando in B ha affrontato la trasferta di Frosinone.

Non solo.

Fra i precedenti in cadetteria, 3, spicca anche un rumoroso 1-5. Era l’annata 2007-2008. Alla 23esima giornata i toscani marcarono con Kutuzov (doppietta), Zavagno, D’Anna e Castillo. Il gol della bandiera per i ciociari fu opera di Lodi. Sulla panchina dei giallazzurri sedeva Cavasin. Su quella dei nerazzurri Ventura.

Al termine della regular season proprio Ventura (che da Salerno seguirà con attenzione anche l’esito di questo match) rischiò di salire in Serie A uscendo sconfitto dal Lecce solo nelle semifinali di play-off.

Il bilancio dei precedenti Frosinone-Pisa è però favorevole ai padroni di casa se conteggiamo anche gli scontri diretti in quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C.

All’andata fu 0-0. Il terzo pareggio ad occhiali di fila fra i due club se non teniamo conto del campo da gioco. Una serie cominciata proprio in B nel 2016-2017.

Il Frosinone in casa conta 34 punti (10V – 4X – 4P con 28GF e 17GS). Dalla ripartenza, però, allo Stirpe ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte (4 punti sui 12 in palio). Soprattutto ha sempre incassato gol.

Il Pisa in esterna ha 18 punti (4V – 6X – 8P con 20GF e 24GS). Post lockdown ha inanellato 1 successo, 2 segni X, 2 KO (5 punti sui 15 disponibili). E mai ha chiuso a porta inviolata.

Statistiche di rendimento: Frosinone secondo per clean sheet totalizzati, 15, Pisa primo fra le coop del gol, 20 giocatori a segno con Siega ultimo arrivato nel turno di lunedì scorso.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

4 vittorie Frosinone

2 pareggi

2 vittorie Pisa

11 gol fatti Frosinone

9 gol fatti Pisa

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Pisa 1-5, 23° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Pisa 0-0, 5° giornata 2016/2017