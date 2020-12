Gattuso contro Giampaolo, il fattore campo fa la sua bella differenza

Negli scontri tra Gattuso e Giampaolo, possiamo dire che finora è stato determinante il fattore campo. Nelle due sfide in cui l'ex calciatore del Milan ha ospitato l'attuale tecnico del Toro in casa ha vinto in entrambe le circostanze. Nell'unica circostanza invece dove si è giocato a campi invertiti, è stato Giampaolo a riportare un'affermazione.

Gattuso contro il Torino non ha un rapporto idilliaco, anzi per lui affrontare i granata non è mai stato semplice e il bilancio è in assoluto equilibrio contro i granata (una vittoria, due pareggi e una sconfitta). C'è da dire che nell'unica volta in cui si è giocato al San Paolo, il Napoli di Gattuso ha vinto per 2-1. Stiamo parlando del match andato in scena il 29 febbraio di quest'anno.

Decisamente negativa invece la tradizione di Giampaolo contro il Napoli. Il tecnico nato in Svizzera ha perso nove dei 14 scontri diretti contro gli azzurri, vincendo solamente tre volte. Negli ultimi 7 incontri con i campani sono arrivate addirittura sei battute d'arresto.

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS GIAMPAOLO (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Gattuso

0 pareggi

1 vittoria Giampaolo

4 gol fatti squadre Gattuso

3 gol fatti squadre Giampaolo

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS TORINO

1 vittoria Gattuso

2 pareggi

1 vittoria Torino

3 gol fatti squadre Gattuso

4 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS NAPOLI

3 vittorie Giampaolo

2 pareggi

9 vittorie Napoli

18 gol fatti squadre Giampaolo

30 gol fatti Napoli