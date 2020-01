© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli e Fiorentina sono due squadre che hanno già cambiato allenatore nel corso di questa stagione. Con Gattuso in panchina, i partenopei hanno ottenuto una sola vittoria in campionato e tre sconfitte in quattro gare giocate (a questa va aggiunta un'affermazione in Coppa Italia). Iachini è sulla panchina viola da meno tempo rispetto al collega: una vittoria e un pari in Serie A e un successo sull'Atalanta in Coppa Italia, questo il suo ruolino di marcia finora.

23 marzo 2014: in quel giorno, grazie ad un gol segnato da Joaquin all'88' la Fiorentina ha ottenuto per l'ultima volta i tre punti al San Paolo. Il Napoli è nettamente avanti in fatto di affermazioni ed indimenticabile resterà per gli azzurri la rimonta compiuta il 17 settembre 1989: viola avanti di due gol in quella gara, anche grazie ad un meraviglioso Roberto Baggio che realizzò una doppietta (una rete da fantascienza con una cavalcata di 60 metri), poi tre gol segnati dai partenopei nella ripresa con Corradini che siglò il 3-2 finale all'87'. Da segnalare anche un successo a tavolino (0-2) per la Fiorentina nella stagione 1976/77 arrivato per incidenti al termine della gara. La partita tra l'altro si era chiusa regolarmente con la vittoria per 2-1 dei gigliati, ma il giudice sportivo fu inflessibile.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

32 vittorie Napoli

22 pareggi

16 vittorie Fiorentina

90 gol fatti Napoli

67 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1931/1932 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-2



L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2018/2019 Serie A Napoli vs Fiorentina 1-0