Glielo diamo un rigore al Bologna? L'effetto Mihajlovic è già sparito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari senza vittoria a Bologna dal 10 gennaio 2010: 0-1 grazie al gol decisivo di Matri. Da quella sconfitta in poi, sei risultati utili consecutivi conseguiti dagli emiliani con tre vittorie e tre pareggi. Computo delle vittorie che pende a favore dei padroni di casa, piuttosto nettamente.

Effetto Mihajlovic già svanito per il Bologna: dopo aver conseguito una vittorie e un pareggio nelle prime due partite, i felsinei sono reduci da tre sconfitte consecutive. Grave quella di domenica scorsa perché era uno scontro diretto contro l'Udinese. Cagliari invece che da sei turni a questa parte non riesce a pareggiare: vince (è successo due volte) o perde (quattro le sconfitte).

Il Cagliari è la squadra in A che ha mandato a segno il minor numero di giocatori diversi: sono 7 così come Frosinone e Spal. Il Bologna continua ad essere l'unica formazione della massima categoria a non aver avuto un rigore fischiato a favore (contro sono 4). La formazione ora allenata da Mihajlovic è la squadra che, dopo il Parma, peggiora di più il proprio risultato tra il primo e il secondo tempo. Fossero finite le partite all'intervallo, i rossoblu emiliani avrebbero avuto 27 punti, ben nove in più rispetto a quelli reali.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

15 vittorie Bologna

8 pareggi

8 vittorie Cagliari

41 gol fatti Bologna

27 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1964/1965 Serie A Bologna vs Cagliari 1-3

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2017/2018 Serie A Bologna vs Cagliari 1-1