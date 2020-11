Il miglior Sassuolo di sempre e quel digiuno arrivato a 326 minuti

Il miglior Sassuolo da quando è in Serie A ospiterà l’Udinese per la settima giornata del torneo 2020-2021.

I neroverdi sommano 14 punti, più uno rispetto a quelli conquistati dalla squadra 2018-2019, più due rispetto a quella 2015-2016. Soprattutto, per la seconda volta nella loro storia sono ancora imbattuti dopo sei turni di campionato. Era successo soltanto nell’annata 2015-2016.

Ma…

Contro i bianconeri friulani gli emiliani non segnano al Mapei Stadium – Città del Tricolore dal 2016-2017. Allora fu Defrel a superare il portiere ospite. Era il minuto 34, poi ecco 326’ di digiuno assoluti (recuperi esclusi). Curiosamente quel gol sancì anche l’unico successo casalingo contro l’Udinese nel massimo campionato italiano. Perché fra prima e dopo gli sopiti contano 6 gare a punti, equamente divise fra vittorie, 3, e pareggi, 3.

Il Sassuolo domenica scorsa ha colto la prima, storica affermazione in casa del Napoli. L’Udinese, nonostante il primo rigore ricevuto dopo un’assenza di 575 giorni (non li calciava dall’aprile 2019) è uscita sconfitta dal match contro il Milan.

A proposito soltanto nel campionato 1961-1962 l’Udinese aveva raccolto meno punto dopo sei giornate di campionato. Allora era a quota 2… ma la vittoria ne valeva uno in meno rispetto ad oggi.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

7 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

3 vittorie Udinese

4 gol fatti Sassuolo

6 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Udinese 1-2, 10° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Udinese 0-1, 38° giornata 2019/2020