Il Sassuolo ama Udine. I bianconeri hanno paura del fattore rigori

Nelle ultime due stagioni Udinese e Sassuolo è terminata con lo stesso punteggio: 2-1 a favore degli emiliani. Non a caso i neroverdi sono in vantaggio in fatto di vittorie nonostante giochino fuori casa: al Friuli (ora Dacia Arena) hanno vinto in tre circostanze su cinque partite disputate.

Udinese che ha interrotto nell'ultimo weekend una serie positiva che durava da tre gare, mentre il Sassuolo non perde da tre turni (ha ottenuto una vittoria e due pareggi).

La formazione di De Zerbi con il passare delle giornate si conferma come la vera cooperativa del gol di questa Serie A, con 18 giocatori diversi che hanno realizzato almeno una rete. L'Udinese invece deve avere paura del fattore rigori, perché è la squadra della massima categoria che ha avuto il maggior numero di rigori contro, con otto, come il Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

1 vittoria Udinese

1 pareggio

3 vittorie Sassuolo

3 gol fatti Udinese

5 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

2013/2014 Serie A Udinese vs Sassuolo 1-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Sassuolo 1-2