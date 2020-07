Il Sassuolo fa sempre gol alle difese targate Sarri

Le uniche due volte che Roberto De Zerbi ha ospitato Maurizio Sarri in Serie A c’è scappato il successo per il mister cresciuto fra Bagnoli e Lovere: Palermo-Napoli 0-3 nel 2016-2017 e Benevento-Napoli 0-2 nel 2017-2018.

All’andata, però, il bresciano è riuscito a fare punti con l’inaspettato 2-2 all’Allianz Stadium. Migliorando un po’ le sue statistiche negli scontri diretti col collega.

Un pareggio che scrisse la parola fine sulla serie di 5 KO di fila contro la Juventus (arrivati guidando Palermo, Benevento, Sassuolo).

Da segnalare come il bilancio dei testa a testa fra Sarri e il club emiliano non sorrida al tecnico primo in classifica. È vero che Sarri viene da 2 segni X senza soluzione di continuità, con Napoli e Juventus, ma è ancora indietro per numero di vittorie, 3-4, e gol marcati, 18-20.

A proposito di gol. Da 10 incroci segnano entrambe le squadre in campo. Tutto cominciò con l’Empoli 2012-2013. Inoltre, fra A, cadetteria e C le squadre messe in campo da Sarri hanno sempre incassato almeno una rete dai giocatori in maglia neroverde.

Chiusura dando uno sguardo al primo anno col Napoli. Allora Sarri ottenne 25 successi in 38 giornate. Con la Juventus è fermo a quota 24 con ancora sei turni da disputare.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

2 vittorie Sarri

2 gol fatti squadre di De Zerbi

7 gol fatti squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

5 vittorie Juventus

6 gol fatti squadre di De Zerbi

14 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL SASSUOLO CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

5 pareggi

4 vittorie Sassuolo

18 gol fatti squadre di Sarri

20 gol fatti Sassuolo