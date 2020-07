Inzaghi OK contro il Cagliari. Zenga pareggia con la Lazio

Simone Inzaghi, Lazio, e Walter Zenga, Cagliari, in campionato contano solo i 2 precedenti, entrambi nella stagione 2017-2018.

L’ex attaccante vestiva già il biancoceleste. L’ex portiere indossava invece il rossoblù del Crotone.

I match finirono con la vittoria del laziale per 4-0 fra le mura di casa e il pareggio per 2-2 in trasferta.

Ammontano a 7, invece, gli incroci fra il piacentino e il Cagliari. Col cento per cento di gare a punti grazie a 5 successi e 2 segni X (0-0 nel 2016-2017 e 2-2 nel 2017-2018).

In equilibrio, invece, il bilancio degli incroci fra il milanese e la Lazio. Ma l’ex uomo ragno non vince dal 2008-2009, 1-0 alla guida del Catania, poi 2 pareggi e 1 sconfitta dalle panchine di Palermo e Crotone.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E ZENGA IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

0 vittorie Zenga

6 gol fatti squadre di Inzaghi

2 gol fatti squadre di Zenga

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

5 vittorie Inzaghi

2 pareggi

0 vittorie Cagliari

16 gol fatti squadre di Inzaghi

6 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZENGA E LA LAZIO CAMPIONATO

2 vittorie Zenga

2 pareggi

2 vittorie Lazio

5 gol fatti squadre di Zenga

8 gol fatti Lazio