Juve Stabia porte troppo aperte. Ultimo quarto d'ora super della Salernitana

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Dopo una partenza a dir poco difficile con cinque sconfitte e un pareggio nelle prime sei giornate, la Juve Stabia ha cominciato a ritirarsi su in classifica vincendo tre volte, pareggiando una e perdendo due volte nelle ultime sei gare di B. La Salernitana ha totalizzato gli stessi punti in casa e in trasferta: nove.

Juve Stabia e Salernitana si incontrano per la prima volta in Serie B. I precedenti che ci sono in questo derby campano risalgono tutti alla C. Una sola volta i granata hanno fatto bottino pieno: il 12 dicembre 2007 si sono imposti per 1-0. Poche reti realizzate negli scontri diretti a Castellammare di Stabia. Sono 11 in generale in 6 partite, di cui la miseria di 3 da parte della Salernitana (media 0,5 gol a match).

Una sola volta la Juve Stabia ha chiuso la partita con la propria porta imbattuta così come Livorno e Trapani: e queste tre sono le peggiori compagini in B in questo tipo di graduatoria. La Salernitana e la Cremonese sono le uniche due squadre nel campionato cadetto a non aver avuto fischiato un rigore contro. I granata non segnano mai nella prima mezz'ora, mentre sono davvero scatenati nell'ultimo quarto d'ora avendo realizzato la bellezza di 6 gol nelle fasi finali della partita.

TUTTI I PRECEDENTI A CASTELLAMMARE DI STABIA (SERIE C)

4 vittorie Juve Stabia

1 pareggio

1 vittoria Salernitana

8 gol fatti Juve Stabia

3 gol fatti Salernitana

LA PRIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA

1972/1973 Serie C1 Juve Stabia vs Salernitana 2-0

L'ULTIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA

2014/2015 Serie C1 Juve Stabia vs Salernitana 1-0