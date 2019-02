Juventus, dopo il KO in Champions può fare 100

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il miglior attacco del torneo ha la possibilità di fare 100 al Dall’Ara.

Sono 97 i gol marcati dai bianconeri nei Bologna-Juventus di campionato: 96 in Serie A più 1 nella cadetteria 2006-2007.

Un tris di marcature lontano dallo Stadium, fra l’altro, è impresa che la Vecchia Signora ha già firmato tre volte dall’ultimo agosto in poi: 3-2 in casa del ChievoVerona all’esordio; 3-0 alla Fiorentina al 14esimo turno; 3-0 al Sassuolo alla 23esima giornata.

Non solo.

Nella storia dei Bologna-Juventus è capitato già in 11 occasioni che i bianconeri si esibissero in una goleada con più di due centri all’attivo, la più recente proprio la stagione scorsa quando il punteggio finale fu di 0-3.

La squadra di Mihajlovic dopo 4 punti raccolti in 2 match, lunedì scorso è andata KO nel posticipo sul campo della Roma. Mettendo non poco in difficoltà i padroni di casa.

Quella di Allegri contro il Frosinone ha colto il suo 24esimo risultato utile di fila in campionato. Un dato che sale a 28 se ci aggiungiamo gli ultimi quattro turni del 2017-2018.

Tanti i big che calpesteranno il prato del Dall’Ara noi però puntiamo i riflettore su Moise Kean.

Il millennials in forza a Madama nel 2016-2017 trovò all’ombra delle due torri il suo primo gol in Serie A. Inoltre, un mese fa circa, ha nuovamente infilzato al retroguardia rossoblù negli ottavi di Coppa Italia.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

72 incontri disputati

18 vittorie Bologna

23 pareggi

31 vittorie Juventus

74 gol fatti Bologna

97 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Juventus 0-1, 10° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Juventus 0-3, 17° giornata 2017/2018