L'incredibile rimonta che ha dato ultima vittoria alla Samp. Ma a Genova...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria non riesce proprio a trovare una continuità di risultati e procede in questa stagione con molte difficoltà. Con Ranieri in panchina disputate 13 partite finora e i punti ottenuti sono 16 (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, media punti di 1,23). Il Sassuolo nell'ultimo weekend è tornato al successo dopo un digiuno durato 7 gare.

Il fattore campo, storicamente, non è molto importante in Sampdoria-Sassuolo, tant'è che sono i neroverdi ad aver vinto di più a Genova. Il risultato che manca da più tempo (assenza relativa) è l'affermazione della Samp che non vince dal 20 novembre 2016. Una partita letteralmente incredibile perché fino all'84' il Sassuolo era in vantaggio per 2-0. Quagliarella e Muriel (doppietta) seppero ribaltarla nel giro di 7 minuti: il gol decisivo è arrivato al 91' su rigore trasformato dal colombiano.

Il Sassuolo è ancora a quota zero per quanto riguarda i gol su rigore. Uno solo ne ha avuto assegnato a favore e lo ha sbagliato. Fino allo scorso fine settimana, la Sampdoria non aveva avuto nemmeno un penalty contro: con la Lazio ne sono arrivati due a sfavore tutti d'un colpo. Continua la particolarità che riguarda i blucerchiati che non riescono proprio a segnare nella prima mezz'ora di gioco e sono solo 5 le reti fatte nel primo tempo (record negativo assoluto in questa Serie A).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

2 vittorie Sampdoria

3 pareggi

3 vittorie Sassuolo

11 gol fatti Sampdoria

13 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

2011/2012 Serie B Sampdoria vs Sassuolo 1-1



L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Serie A Sampdoria vs Sassuolo 0-0