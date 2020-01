L’ultimo Parma-Lecce? Un 3-3 deciso dopo il 90’

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ultimo Parma-Lecce sugli schermi di Serie A è andato in scena alla 16esima giornata del 2011-2012. Terminò con un pirotecnico 3-3. Aprì le marcature un rigore di Floccari al 18’, proseguirono Di Michele (doppietta al 58’ e 61’), Cuadrado al 77’, Pellé all’86 e, tre minuti dopo il 90’, Galloppa.

Alla vigilia di quel match i giallorossi stazionavano all’ultimo posto della graduatoria con 8 punti, mentre il Parma ne contava poco più del doppio 17.

In totale gli scontri diretti, in Emilia, fra i due club ammontano a 22.

In Serie A i gialloblù sono andati a punti 10 volte su 11. L’unica vittoria dei pugliesi risale al 2010-2011, 0-1 al 23esimo turno, Chevanton nel recupero del secondo tempo.

Ma la sfida s’è giocata anche in cadetteria, 8 volte a cominciare dagli anni Trenta del Novecento, e in Serie C, in 3 circostanze fra le stagioni 1942-1943 e 1953-1954.

Il bilancio totale sorride ai crociati avanti per numero di vittorie, 10-4, e gol marcati, 29-18. Mentre i segni X ammontano a 8.

L’undici di mister D’Aversa in casa conta 4V – 1X – 4P con 13 gol marcati e 10 incassati. Ha aperto il 2020 con la sconfitta, pesante, di Bergamo. La squadra di Liverani in trasferta vanta 3V – 2X – 4P con 12 segnature all’attivo e 19 al passivo. La scorsa settimana è arrivato il KO interno contro l’Udinese.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

22 incontri disputati

10 vittorie Parma

8 pareggi

4 vittorie Lecce

29 gol fatti Parma

18 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Lecce 0-0, 15° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Lecce 3-3, 16° giornata 2011/2012