L'unico acuto Parma firmato Crespo. La Roma si candida a squadra dei rigori

Una sola sconfitta e per giunta a tavolino. La Roma si sta confermando come una realtà importante nel campionato italiano, che può puntare ad una posizione di vertice. Il Parma si presenta a questo incontro coi giallorossi essendo reduce da tre pareggi consecutivi e con una sola vittoria all'attivo in questa stagione.

Una sola vittoria è anche quella ottenuta dai ducali all'Olimpico in 26 precedenti. Per trovarla tocca tornare indietro al 13 aprile 1997, quando la formazione emiliana riuscì ad imporsi per 1-0 grazie ad un gol di Hernan Crespo. Dopodiché...stop! Diciannove sono i risultati utili consecutivi che la Roma può vantare in casa contro i gialloblu (ben 15 vittorie e 4 pareggi). Insomma, stando alla storia, c'è una grande favorita in questa partita.

Roma che si candida ad essere la squadra dei rigori in questo campionato. Sono tre i penalty concessi a favore della squadra di Fonseca (tutt'e tre trasformati). E sono anche tre i tiri dagli undici metri fischiati contro i giallorossi (due realizzati, uno no). Solo con il Milan se ne vedono di più (almeno finora) perché siamo a 7 (5 a favore e 2 contro).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

19 vittorie Roma

6 pareggi

1 vittoria Parma

51 gol fatti Roma

16 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1990/1991 Serie A Roma vs Parma 1-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Parma 2-1