La Spal cerca ancora il primo gol al Chievo in A

Tre sfide e tre vittorie.

Sono sufficienti sei parole per riassumere i precedenti di Chievo-Spal in campionato. Le due sfide di Serie C, stagioni 1991-1992 e 1993-1994, terminarono entrambe col successo dei clivensi: rispettivamente 2-0 e 1-0. Così come il primo, al momento unico, incrocio in Serie A: campionato 2017-2018, 2-1 con doppietta di Inglese e autogol di Cesar.

E così gli estensi sono ancora alla ricerca di un gol nel massimo campionato al Bentegodi. Non solo. Sono ancora alla ricerca del primissimo gol al ChievoVerona in Serie A. Perché gettando uno sguardo anche alle sfide a campi invertiti, rintracciamo un doppio pareggio ad occhiali, vale a dire col risultato di 0-0.

I gialloblù vengono da 2 risultati utili di fila e 4 punti conquistati. Non è la migliore striscia stagionale per ‘lunghezza’, fra la 12esima e la 17esima giornata il ChievoVerona mise assieme 6 pareggi, ma dovesse arrivare una vittoria ecco che 7 punti in duecentosettanta minuti di gioco sarebbero roba da stropicciarsi gli occhi, considerando pure l’andamento dell’annata che volge al termine.

I biancazzurri, al contrario, 7 punti li hanno raccolti negli ultimi tre turni di campionato. Il più recente KO è datato 31esima giornata, 2-1 del Cagliari sull’isola. Senza scordare che la classifica parziale dalla 30esima giornata in poi vede la squadra di Semplici appaiata ai campioni d’Italia della Juventus e dietro soltanto al trittico composto da Atalanta, Roma e Torino.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE C)

3 incontri disputati

3 vittorie ChievoVerona

0 pareggi

0 vittorie Spal

5 gol fatti ChievoVerona

1 gol fatto Spal

PRIMA E ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Spal 2-1, 14° giornata 2017/2018