La Spal si fa preferire alla Fiorentina...per un gol!

© foto di Federico Gaetano

Bilancio in assoluta parità: è quello che c'è tra Spal e Fiorentina a Ferrara. La squadra di casa si fa preferire...per un gol fatto in più. Essendo state 50 anni senza affrontarsi, le ultime vittorie, sia da una parte che dall'altra ormai sono molto datate: la Spal non vince dal 7 gennaio 1968 (1-0), mentre la Fiorentina dal 24 dicembre 1966 (1-2).

Fiorentina in serie positiva sia in senso assoluto con cinque risultati utili collezionati (però 4 di questi 5 sono pareggi), sia lontano dal Franchi dove i risultati utili sono addirittura otto.

Spal a quota sette: sono solo sette i realizzatori diversi in questa stagione per la squadra di Ferrara. Un primato negativo che la formazione allenata da Semplici condivide con Frosinone e Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E B)

5 vittorie Spal

8 pareggi

5 vittorie Fiorentina

20 gol fatti Spal

19 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1938/1939 Serie B Spal vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie B Spal vs Fiorentina 1-1