Le vittorie rotonde del Verona a Parma, ma gli emiliani...

Partenza ad handicap per il Parma in questo campionato. I ducali hanno perso entrambe le partite fin qui giocate; la seconda in special modo fa molto male perché è un 4-1 nel derby emiliano contro il Bologna. Situazione agli antipodi invece per il Verona che è a punteggio pieno, anche se la formazione di Juric ha potuto anche usufruire di un bel regalone da parte della Roma, sotto forma di vittoria a tavolino.

Parma in vantaggio nelle sfide interne contro il Verona, anche se i veneti sono riusciti ad imporsi otto volte su 26 partite che non è una percentuale da disprezzare. Non si segna tantissimo in Parma-Verona, però c'è da dire che sono entrambe degli scaligeri le affermazioni con più reti realizzate. Per inciso c'è un 5-2 nel campionato di B 1930/31 e un 4-1 sempre nella serie cadetta, annata 1962/63.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

11 vittorie Parma

7 pareggi

8 vittorie Hellas Verona

32 gol fatti Parma

28 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Verona 2-2

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Verona 0-1