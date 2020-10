Maran, Conte ricordate quell’Arezzo-Bari del 2006?

vedi letture

Rolando Maran, Genoa, e Antonio Conte, Inter, sono stati avversari in campionato per ben 11 volte. Non tutte in Serie A. Anzi, i primissimi testa a testa andarono in scena in cadetteria. I due tecnici, infatti, si sfidarono fra il 2006-2007 e il 2010-2011. Un totale di 6 match, da Arezzo-Bari 0-1 a Siena-Vicenza 2-0.

Il bilancio totale, ma anche quelli parziali di A e B, vedono in vantaggio il tecnico pugliese. Per di più l’unico KO rimediato dal collega originario di Trento risale alla stagione 2006-2007, Arezzo-Bari 0-1 alla quinta giornata… guarda caso lo stesso turno in cui andrà in scena Genoa-Inter.

Maran ha sfidato l’Inter in campionato per 4 volte col Catania, per 8 col ChievoVerona, per 4 col Cagliari. L’ultimo dei 2 successi ottenuti risale al 2018-2019, 2-1 alla guida dei rossoblù sardi.

Molti meno gli incroci fra Conte e il Vecchio Balordo. Però in 8 circostanze su 9 l’ex CT della Nazionale ha sempre raccolto punti. Fra l’altro si tratta di tutti match in Serie A. L’unica battuta d’arresto, come per gli incroci con Maran, nella stagione 2006-2007: Genoa-Arezzo 3-0 alla sesta giornata.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Maran

3 pareggi

7 vittorie Conte

7 gol fatti squadre di Maran

15 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E L’INTER IN CAMPIONATO

2 vittorie Maran

3 pareggi

11 vittorie Inter

10 gol fatti squadre di Maran

28 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL GENOA IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

3 pareggi

1 vittoria Genoa

16 gol fatti squadre di Conte

7 gol fatti Genoa