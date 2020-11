Maran e quel KO con la Roma di Fonseca che gli costò la panchina

Ci sono partite che si portano dietro una valigia carica di ricordi. Alcuni piacevoli, altri meno. Paulo Fonseca ha esordito nella Serie A italiana sfidando il Genoa all’Olimpico. Il calendario segnava la data del 25 agosto 2019 e al triplice fischio finale dell’arbitro Calvarese fu 3-3. Rolando Maran ha incrociato uomini e schemi col collega portoghese per l’ultima volta in occasione del 26esimo turno dello scorso torneo. Terminò col punteggio di 3-4 in favore dei giallorossi. Sarebbe stata l’ultima panchina alla guida del Casteddu, che poi gli preferì Walter Zenga.

Così non solo il tecnico nato a Trento cerca il primo successo contro il collega, ma in qualche modo potrebbe conquistare, in caso di tre punti, anche una vendetta di tipo sportivo.

In rosso il bilancio delle sfide fra Maran e la Roma: 1 vittoria (nel 2012-2013), 6 pareggi altrettante sconfitte.

Fonseca ha fatto 4 punti su 6 contro il Vecchio Balordo. Fra l’altro ribaltando la media inglese: parteggio in casa, il già ricordato 3-3, e trionfo in trasferta, 3-1. Sembra quindi abbonato a marcare una tripletta con i suoi schemi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E FONSECA IN CAMPIONATO

0 vittorie Maran

1 pareggio

1 vittoria Fonseca

4 gol fatti squadre di Maran

5 gol fatti squadre di Fonseca

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E LA ROMA IN CAMPIONATO

1 vittoria Maran

6 pareggi

6 vittorie Roma

17 gol fatti squadre di Maran

30 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E IL GENOA IN CAMPIONATO

1 vittoria Fonseca

1 pareggio

0 vittorie Genoa

6 gol fatti squadre di Fonseca

4 gol fatti Genoa