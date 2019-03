Meglio Inzaghi o Di Francesco? I numeri raccontano che…

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello di domani sarà il sesto scontro diretto in campionato fra i mister Simone Inzaghi, Lazio, ed Eusebio Di Francesco, Roma.

Dai primi 5 testa a testa emerge un bilancio in equilibrio. Il biancoceleste ha colto 2 successi, entrambi nella stagione 2016-2017, il giallorosso altri 2, ambedue da quando allena nella capitale. L’unica differenza la riscontriamo nel computo dei gol marcati dalle loro squadre: 7-6 per quelle di Di Francesco.

E’ invece in territorio negativo il rendiconto, sempre in campionato, degli incroci fra Inzaghi e la Roma.

Su 5 precedenti andati in scena il piacentino vanta 1 sola vittoria: 3-1 alla 34esima giornata 2016-2017, cui hanno fatto seguito 2 KO intervallati dallo 0-0 della scorsa stagione.

Molto più sostanzioso il dato relativo alle sfide fra Di Francesco e la Lazio in Serie A.

Il pescarese è già a quota 10. Soprattutto da quando veste la tuta giallorossa è riuscito nell’impresa di pareggiare i conti: 4 successi, 2 segni X, 4 sconfitte, 15 gol marcati e incassati. Ma come anticipato con la Roma è ancora imbattuto: 2 trionfi e 1 pari.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

1 pareggio

2 vittorie Di Francesco

6 gol fatti squadre di Inzaghi

7 gol fatti squadre di Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA ROMA IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

3 vittorie Roma

5 gol fatti squadre di Inzaghi

8 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E LA LAZIO IN CAMPIONATO

4 vittorie Di Francesco

2 pareggi

4 vittorie Lazio

15 gol fatti squadre di Di Francesco

15 gol fatti Lazio