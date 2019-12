Napoli: a Reggio Emilia il fattore campo è relativo. E una volta ogni due...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La giornata di campionato in Serie A si chiuderà con il posticipo tra Sassuolo e Napoli. Compreso il recupero giocato infrasettimanale contro il Brescia, i neroverdi vengono da quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi). I partenopei in campionato non vincono da molto tempo ormai, esattamente dalla ottava giornata: due mesi fa 19 ottobre, 2-0 contro il Verona.

Ancelotti via, il Napoli ha tentato la strada del cambio in panchina per riprendersi in classifica, ma l'esordio con Gattuso è stato tutt'altro che positivo, visto che è arrivata la sconfitta interna contro il Parma per 2-1.

Il fattore casa non è stato molto determinante tra Sassuolo e Napoli. In sei gare giocate in Emilia, una sola volta i neroverdi sono riusciti a vincere: il 23 agosto 2015, alla prima giornata del campionato, è arrivato un 2-1 per gli emiliani con Floro Flores e Sansone che hanno ribaltato la rete iniziale di Hamsik. Una volta ogni due Sassuolo-Napoli finisce in parità.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

2 vittorie Napoli

6 gol fatti Sassuolo

8 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Napoli 0-2



L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2018/2019 Serie A Sassuolo vs Napoli 1-1