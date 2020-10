Per il Parma serie gol record in casa Inter?

Col successo per 2-0 sul Genoa ottenuto sabato scorso, l’Inter ha raggiunto quota 2.299 gare positive nella Serie A col girone unico.

Per intenderci dal campionato 1929-1930 ha raccolto 1.471 vittorie e 828 segni X. Aggiungiamo che per 36 volte, 21 successi più 15 pareggi, l’avversario era il Parma. La squadra che il calendario 2020-2021 ha messo di fronte ai nerazzurri alla sesta giornata.

Negli ultimi 4 incroci di campionato i Ducali hanno sempre segnato in casa della Beneamata. Ciò ha prodotto 3 segni X e 1 vittoria. Nella storia degli Inter-Parma di campionato solo un’altra volta i gialloblù hanno totalizzato una serie gol più lunga. Fu fra il 1992-1993 e il 1996-1997, raccogliendo però la miseria di 2 pareggi a fronte di ben 3 battute d’arresto.

Restando nel campo dei precedenti… l’Inter non ha la meglio sugli emiliani dall’1-0 del 2012-2013, Tommaso Rocchi il match winner.

Al Meazza arriverà però una squadra che in questo torneo non ha ancora raccolto punti in trasferta. I gialloblù hanno infatti perso sia a Bologna che a Udine. Così scartabellando fra le statistiche alla ricerca dell’ultimo segno 2 in schedina, ci ritroviamo proiettati al 2 agosto scorso quando la partita sul campo del Lecce terminò col punteggio di 3-4. Davvero singolare il fatto che sulla panchina dei salentini sedesse l’attuale mister dei Crociati, Liverani.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)*

27 incontri disputati

16 vittorie Inter

9 pareggi

2 vittorie Parma

55 gol fatti Inter

27 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Parma 2-1, 8° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Parma 2-2, 9° giornata 2019/2020

* Nelle statistiche compreso lo spareggio al termine della stagione 1999/2000 disputato al Bentegodi di Verona.