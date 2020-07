Pordenone, a Crotone non c'è MM7 l'involontario man of the match dell’andata

Non ci sono precedenti di campionato allo Scida. In Serie B c’è solo il testa a testa del girone d’andata quando a Udine si impose il Pordenone col punteggio di 1-0.

Allora fu determinante un’autorete di Mustacchio in chiusura di primo tempo. Stavolta i neroverdi non potranno contare su MM7, come lo ribattezzarono i tifosi vicentini quando l’ala militava in biancorosso. Il cartellino giallo rimediato nella trasferta di Cittadella, infatti, ha fatto scattare il turno di squalifica (come per il collega Marrone).

Sono solo 3 i punti in classifica che separano Crotone e Pordenone.

I calabresi, 58, vengono dal doppio successo contro le big Benevento e Cittadella e hanno portato a quota 9 i risultati utili di fila. I friulani, 55, sono reduci da 3 successi senza soluzione di continuità (contro Virtus Entella, Perugia e, qualche giorno fa, Pisa) dopo il pesante KO incassato dal Trapani.

Un successo dei neroverdi non solo appaierebbe le due squadre al secondo posto, ma compatterebbe ancor più la zona play-off a trecentosessanta minuti dalla fine della regular season 2019-2020.