Previsioni per il prossimo Inzaghi-Mihajlovic? Pioggia di gol

Simone Inzaghi è imbattuto negli scontri diretti di campionato contro il Bologna. Il mister nato a Piacenza ha sfidato i rossoblù per 8 volte raccogliendo 4 vittorie e altrettanti pareggi.

Praticamente il doppio, 17, gli incroci in Serie A fra Sinisa Mihajlovic e la Lazio. Il mister originario di Vukovar ha incrociato i biancocelesti dalle panchine di Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino e Bologna. I successi ammontano a 3, mentre le sconfitte sono 9 (5 i segni X).

I due coach sono stati avversari in campionato per 6 volte: 3 in occasione degli scontri diretti fra Lazio e Torino, altrettanti durante i testa a testa fra Lazio e Bologna. Il bilancio sorride al biancoceleste avanti per successi, 2-1, e gol marcati, 13-11, mentre i match chiusi in parità ammontano a 3.

Colpisce però un altro dato. Le marcature totali ammontano a 24, per una media di 4 a sfida. Valore che si presenta indistintamente in casa e trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

3 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

13 gol fatti squadra di Inzaghi

11 gol fatti squadra di Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

4 vittorie Inzaghi

4 pareggi

0 vittorie Bologna

15 gol fatti squadre di Inzaghi

8 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E LA LAZIO IN CAMPIONATO

3 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

9 vittorie Lazio

19 gol fatti squadre di Mihajlovic

30 gol fatti Lazio