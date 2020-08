Quale sarà l'ultima squadra di A? Al Frosinone serve un'impresa...doppia!

vedi letture

Quale sarà l'ultima squadra a giocare nella prossima Serie A? Per il Frosinone serve davvero un'impresa per impedire allo Spezia di ottenere la promozione. In primo luogo perché i ciociari hanno bisogno di una vittoria in trasferta con almeno due gol di scarto. In secondo luogo perché la trasferta in Liguria è stata molto spesso indigesta ai gialloblu.

192 partite giocate fuori casa dal Frosinone in B e le vittorie con almeno due gol di scarto sono state complessivamente 18, ovvero nel 9,4% dei match disputati. La prima volta è accaduta il 14 ottobre 2006 a Pescara (0-2), mentre l'ultima...è molto recente, nel senso che è stata ottenuta il 12 agosto scorso nelle semifinali dei play off (Pordenone-Frosinone 0-2).

Dicevamo anche della tradizione. Lo Spezia non ha mai perso in casa contro i ciociari. Ci sono precedenti sia in B che in C e sono 8 in tutto. Al massimo è arrivato un pareggio per gli ospiti, fatto che è accaduto in 3 circostanze. Durante la regular season, il 24 novembre 2019, i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Gudjohnsen e Bidaoui. Da sottolineare come i ciociari nei precedenti Spezia-Frosinone abbiano alternato gare con gol ad altre senza. Stando a questa serie...

TUTTI I PRECEDENTI A LA SPEZIA (SERIE B E C)

5 vittorie Spezia

3 pareggi

0 vittorie Frosinone

14 gol fatti Spezia

4 gol fatti Frosinone

LA PRIMA SFIDA A LA SPEZIA

2004/2005 Serie C1 Spezia vs Frosinone 3-0

L'ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA

2019/2020 Serie B Spezia vs Frosinone 2-0