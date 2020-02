Quando il Brescia riuscì a battere l'Udinese dopo che Guardiola...

© foto di Giacomo Morini

Una reazione con il ritorno di Corini c'era stata per il Brescia, ma l'encefalogramma per le 'rondinelle' è tornato ad essere piatto nelle ultime giornate: cinque partite, un pareggio e quattro sconfitte. Dopo questi risultati il presidente Cellino ha deciso di esonerare nuovamente il proprio tecnico, affidando la squadra a Lopez. Siamo così a tre allenatori (Corini, Grosso e lo stesso Lopez) e al quarto cambio di panchina (perché Corini è stato fatto fuori due volte), roba da guinness dei primati. Un solo cambio per l'Udinese che però dopo essere risalite dalle sabbie mobili sta vivendo un momento difficile con tre sconfitte consecutive all'attivo.

Cinque successi friulani a Brescia su 23 partite giocate. Le ultime tre partite in terra lombarda sono state proprio vinte dai bianconeri. Ultimo successo Brescia il 2-0 del 25 novembre 2001. Un successo particolare quello perché ottenuto senza Roberto Baggio in campo (infortunato) e senza Guardiola che era stato fermato per essere risultato positivo ad un test antidoping.

L'Udinese continua ad avere un rapporto pessimo coi rigori in questa stagione. Zero sono quelli calciati (ed è l'unica formazione di A ancora al palo) e ben otto quelli subiti, un record negativo condiviso con Genoa e Lecce.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

11 vittorie Brescia

7 pareggi

5 vittorie Udinese

33 gol fatti Brescia

23 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1939/1940 Serie A Brescia vs Udinese 4-2

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2010/2011 Serie A Brescia vs Udinese 0-1