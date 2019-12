Una sola sconfitta in casa per il Pisa in questo avvio di campionato e 11 punti sui 17 in classifica ottenuti tra le mura amiche per i nerazzurri. Per contro una sola vittoria esterna per il Pordenone che quando gioca lontano dalla Dacia Arena non è che si esprima al meglio. Comunque c'è da dire che i neroverdi sono in serie positiva da cinque gare (tre vittorie e due pareggi).

Per la prima volta nella storia queste due squadre si affrontano in Serie B. Esistono un paio di precedenti a Pisa. Uno fa riferimento al campionato di Serie C1 1958/59, l'altro è lo spareggio, sempre in C, della stagione 2015/16. In entrambe le circostanze a prevalere è sempre stata la formazione nerazzurra. Per il momento il Pordenone non ha segnato nemmeno un gol in riva al Tirreno.

La curiosità di Pisa e Pordenone è che sono le due squadre della B ad aver mandato a segno il numero maggiore di elementi della propria rosa: sono 11 i giocatori di queste due squadre ad aver marcato almeno un gol. Il Pisa è la compagine che più di tutte peggiora il proprio rendimento nei secondi tempi: persi la bellezza di 7 punti tra l'intervallo e il fischio finale.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE C)

2 vittorie Pisa

0 pareggi

0 vittorie Pordenone

4 gol fatti Pisa

0 gol fatti Pordenone

LA PRIMA SFIDA A PISA

1958/1959 Serie C1 Pisa vs Pordenone 1-0

L'ULTIMA SFIDA A PISA

2015/2016 Serie C Pisa vs Pordenone 3-0