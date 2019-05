Quel gol in più che ha generato la differenza tra Inzaghi e Gasperini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due volte Simone Inzaghi ha incontrato in casa Gian Piero Gasperini e per il momento non ha mai perso. Una vittoria e un pareggio, questo il bilancio. Tra l'altro si è trattato di un Lazio-Atalanta in entrambi i casi, perché i due ormai sono da tempo sulle loro rispettive panchine. Conteggiando anche gli incontri disputati in trasferta, una sola volta in assoluto Gasp ha battuto il proprio collega ed è accaduto nella partita di andata di questo campionato tra Atalanta e Lazio (1-0 gol di Zapata in apertura).

Le cinque sfide tra Inzaghi e Gasperini rappresentano anche le cinque volte il tecnico biancoceleste ha incrociato l'Atalanta nella propria carriera. Sono molti di più invece i precedenti tra Gasp e la Lazio. Sono 18 in totale e il bilancio è equilibrato, perché ci sono state 7 vittorie per l'allenatore piemontese, sei sconfitte e cinque pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI TRA INZAGHI E GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Inzaghi

2 pareggi

1 vittoria Gasperini

10 gol fatti squadre Inzaghi

9 gol fatti squadre Gasperini