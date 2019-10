Sassuolo-Atalanta o Atalanta-Sassuolo? Non c’è differenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è differenza fra Sassuolo-Atalanta e Atalanta-Sassuolo. Perché i numeri prodotti dalla sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia sono identici a quelli frutto dei match all’Atleti Azzurri d’Italia a Bergamo.

I nerazzurri guidano per 4-1 in fatto di successi, mentre i segni X ammontano a 2. I precedenti tengono conto sia degli scontri diretti in Serie A, dalla stagione 2013-2014 in poi, che quelli andati in scena nella cadetteria 2010-2011.

E così il bilancio totale racconta di 8 vittorie orobiche contro le 2 emiliane e 4 match chiusi in parità. Ovviamente fra casa e fuori.

La passata stagione, ultimo turno del girone d’andata, a Reggio Emilia andò in scena il festival del gol: ben 8 centri. Quel Sassuolo-Atalanta risulta uno dei tre match più prolifici della Serie A 2018-2019. Gli altri due contano nondimeno 8 marcature. Soprattutto, hanno fra le squadre coinvolte sempre quella in neroverde: Sassuolo-Genoa 5-3 e Sassuolo-Sampdoria 3-5.

Non solo.

La squadra guidata da Gasperini eguagliò in quell’occasione il record di marcature esterne in un impegno nel massimo campionato: Bologna-Atalanta 2-6 del 1949-1950.

Chiudiamo ricordando che nel turno infrasettimanale i bergamaschi hanno vinto per 2-0 sul campo della Roma, mentre i sassolesi sono andati KO nel derby regionale in casa del Parma per 0-1, complice un autogol in piena zona Cesarini.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO IN CASA (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

4 vittorie Atalanta

6 gol fatti Sassuolo

16 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Atalanta 2-0, 13° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Atalanta 2-6, 19° giornata 2018/2019