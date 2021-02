Sassuolo, bene la prima in Calabria, poi stop. I numeri che condannano il Crotone

Niente pareggi nelle ultime nove giornate per il Crotone. Per i calabresi sono arrivati due successi e ben sette sconfitte in questo periodo. I rossoblu hanno conquistato dieci dei loro 12 punti fra le mura amiche. Il Sassuolo non vince dalla sedicesima e nelle ultime cinque gare sono arrivati due pareggi e tre sconfitte.

Buona la prima per i neroverdi a Crotone...poi stop. Dopo la vittoria ottenuta alla prima sfida in Calabria, gli emiliani hanno perso tre volte e pareggiato due in casa dei calabresi. E l'ultima volta è arrivato anche un rotondo 4-1 per il Crotone.

Non ci sono grandi numeri per la squadra allenata da Stroppa che è innanzitutto la peggior difesa del campionato. Solo due volte ha chiuso la gara senza aver preso gol (ultimo posto in questa classifica in coabitazione con Sampdoria e Cagliari).

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE (SERIE A E B)

3 vittorie Crotone

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

10 gol fatti Crotone

5 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2009/2010 Serie B Crotone vs Sassuolo 1-2

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2017/2018 Serie A Crotone vs Sassuolo 4-1