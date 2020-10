Sfida fra due delle retroguardie più perforate della A

vedi letture

In Crotone-Atalanta saranno faccia a faccia due delle difese più bucate della Serie A 2020-2021.

Quella dei calabresi, infatti, è ultima per via delle 15 reti già incassate. Quella dei lombardi staziona in terz’ultima piazza con 12 gol al passivo.

Non solo.

Crotone e Atalanta non hanno ancora maturato un clean sheet, vale a dire un match chiuso con la porta inviolata. Per rintracciarne uno dobbiamo per forza andare alla stagione scorsa: i nerazzurri ne totalizzarono 10, mentre i rossoblù 12.

Difficile quindi che al termine del prossimo scontro diretto ci scappi un pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0. A riprova di ciò, negli 8 scontri diretti in totale fra Serie A e cadetteria il segno X senza marcatori non s’è mai visto, non a Crotone, tantomeno a Bergamo.

Concentrandoci sui numeri con i rossoblù squadra di casa scopriamo che: i Pitagorici hanno sempre marcato quando hanno ospitato la Dea e se il bilancio dei testa a testa in Serie A li vede in svantaggio, in cadetteria il rendiconto si ribalta. Pertanto, sommando le statistiche prodotte nei due tornei, troviamo una bilancio in perfetto equilibrio: 1 successo per parte e 2 pareggi.

Concludiamo segnalando un dato tratto dal curriculum dei calabresi nel massimo campionato italiano. Il Crotone ha raggiunto quota 47 punti nelle gare casalinghe di Serie A, grazie a 12 successi più 11 pareggi. Uno è arrivato quest’anno grazie all’1-1 contro la Juventus.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

1 vittoria Crotone

2 pareggi

1 vittoria Atalanta

5 gol fatti Crotone

6 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Atalanta 1-3, 6° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Atalanta 1-1, 24° giornata 2017/2018