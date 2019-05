Sorpresa Chievo a Roma. Lazio, meno vittorie ma più gol

© foto di Federico Gaetano

Un primo dato sorprendente: il Chievo è in vantaggio nei confronti della Lazio nelle partite giocate a Roma. Cinque vittorie contro quattro per i veneti, ma oggi i biancocelesti hanno l'opportunità di rimettere in pari la situazione. Altra particolarità: grazie alle nove reti realizzate negli ultimi tre match, la Lazio è in vantaggio in fatto di gol siglati. Quindi meno vittorie, ma più segnature per i padroni di casa.

Momento un po' difficile per la squadra di Inzaghi che ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di questo campionato. Il Chievo...ha vinto una sola volta in tutta la stagione e ha ottenuto questo successo alla diciannovesima giornata.

LAZIO-CHIEVO 6-6 - Sei rigori fischiati a favore della Lazio e lo stesso numero per il Chievo. Solo che i clivensi ne hanno avuti quattro contro, mentre i biancolesti sei. Ragion per cui la squadra di Di Carlo ha un saldo positivo di +2, almeno da questo punto di vista.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

4 vittorie Lazio

7 pareggi

5 vittorie Chievo Verona

21 gol fatti Lazio

17 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A ROMA

2001/2002 Serie A Lazio vs Chievo Verona 1-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Lazio vs Chievo Verona 5-1