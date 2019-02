Spal e Torino: abituati ai pareggi. Lo scarso contributo della panchina granata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bilancio in assoluta parità tra Spal e Torino a Ferrara, con 4 vittorie a testa. Il risultato più frequente è però il pareggio che si è verificato in ben otto circostanze e, consecutivamente, nelle ultime quattro partite. A proposito di pareggi, il Torino è la compagine della massima serie col maggior numero di pareggi all'attivo in questo campionato: nove, proprio come Fiorentina e Cagliari.

Con la vittoria ottenuta lo scorso turno di campionato, la Spal ha posto fine ad un digiuno di successi che durava dal 20 ottobre scorso. Quella biancazzurra è la squadra che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi di tutta la A (7) al pari di Udinese, Frosinone e Cagliari. Il Torino invece è ultimo in fatto di gol ricevuti da giocatori entrati a partita in corso. Il gruppetto è notevole perché oltre ai granata ci sono anche Parma, Udinese, Chievo, Genoa e Milan, con una sola rete all'attivo.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA

4 vittorie Spal

8 pareggi

4 vittorie Torino

16 gol fatti Spal

13 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Torino 1-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie A Spal vs Torino 2-2