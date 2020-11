Spal forza nove (marcatori), ma sui rigori contro non ci siamo. Il Pescara...

vedi letture

Una sola sconfitta in sette partite giocate e soprattutto una striscia di tre vittorie tra la quinta e la settima giornata. La Spal si sta riprendendo dopo un avvio di campionato con qualche incertezza e sta provando ad issarsi nelle zone che contano della classifica. Buono il ruolino in casa dei ferraresi con due vittorie e un pari in tre match. Il Pescara ha ottenuto la prima vittoria del campionato nell'ultimo turno, ha messo fine ad una striscia molto negativa di cinque sconfitte consecutive e ha lasciato l'ultimo posto in classifica.

Bilancio equilibrato nei confronti tra Spal e Pescara a Ferrara (tre vittorie a testa). Ma c'è una netta differenza tra i gol segnati perché i biancazzurri emiliani, nel primo scontro diretto, giocato l'8 dicembre 1948, si imposero addirittura per 7-0. Anche allora si giocava il campionato di Serie B.

Sono otto i marcatori diversi andati a segno per la Spal in questa prima fase del campionato. La squadra allenata da Marino è seconda in questa speciale classifica dietro al Cittadella che può vantare nove marcatori diversi (il Pescara è penultimo con tre). Tre rigori contro fischiati alla Spal (ma solo uno trasformato), peggio è andata solamente al Vicenza che ha dovuto subire ben 4 penalty in 6 partite (una i biancorossi devono ancora recuperarla).

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE B E C)

3 vittorie Spal

2 pareggi

3 vittorie Pescara

16 gol fatti Spal

9 gol fatti Pescara

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1948/1949 Serie B Spal vs Pescara 7-0

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2009/2010 Serie C1 Spal vs Pescara 0-1