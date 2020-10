Spezia e una gioia che manca da 48 anni. Sostanziale equilibrio a Parma

vedi letture

Terza partita in casa dall'inizio del campionato ad oggi per il Parma e il bilancio parla di una vittoria e di una sconfitta per gli emiliani. La matricola Spezia è partita in maniera superiore alle attese con i 4 punti già incamerati.

Per ovvie ragioni non ci sono ancora precedenti tra Parma e Spezia in Serie A (i liguri sono alla loro prima apparizione nella massima serie). Però ci sono incroci nelle categorie professionistiche inferiori. Ne viene fuori un quadro improntato ad un sostanziale equilibrio con 4 vittorie gialloblu contro le tre dei bianchi in quello che viene denominato il derby della Cisa. L'ultima vittoria dei liguri sul campo dei ducali è datata 23 aprile 1972 (0-1).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE B E C)



4 vittorie Parma

4 pareggi

3 vittorie Spezia

15 gol fatti Parma

12 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Spezia 2-0

LA PRIMA SFIDA A SPEZIA

2017/2018 Serie B Parma vs Spezia 0-0