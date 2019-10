Torino sta diventando terra di conquista per il Napoli. I 2-6 sono solo un ricordo...

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due squadre senza pareggi. Torino e Napoli hanno iniziato questo campionato non avendo mezze misure, vincendo o perdendo le partite che hanno fin qui giocato. A fare la differenza in classifica è una vittoria, in più, ottenuta dagli azzurri rispetto ai granata.

A grandi passi il Napoli sta cercando di chiudere il gap che c'è, sotto il profilo dei precedenti, con il Toro in trasferta; infatti è riuscito a vincere le ultime quattro gare giocate e ben sei delle ultime sette partite disputate in terra piemontese. Sono lontani i tempi in cui il Napoli andava ad affrontare il Torino e ne prendeva 6 (a 2) come accaduto nella stagione 1940/41. Quella è la gara con più gol tra queste due formazioni.

Il Torino ha preso sempre almeno un gol in queste prime sei giornate di campionato. Se subirà una rete anche con gli azzurri eguaglierà il Lecce che ha preso gol in tutte le sette partite del suo campionato. Il Napoli è la squadra, con l'Inter, che ha mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi (otto).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

25 vittorie Torino

23 pareggi

19 vittorie Napoli

81 gol Torino

70 gol Napoli

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Napoli 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Napoli 1-3