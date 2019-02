Udinese-Fiorentina, una sfida nel segno di Davide Astori

© foto di Federico Gaetano

Udinese-Fiorentina, inevitabilmente, è la partita di Davide Astori. Il 4 marzo 2018 doveva giocarsi al Friuli la gara tra queste due squadre ma fu rinviata a causa della morte, improvvisa, tragica, inaspettata del capitano viola. La gara fu recuperata il 3 di aprile e i gigliati riuscirono ad imporsi per 2-0, onorando anche in questa circostanza il capitano scomparso.

IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE - Udinese che arriva a questo appuntamento con due sconfitte consecutive alle spalle. La Fiorentina invece ha ottenuto una vittoria e due pareggi nelle ultime tre giornate. Attenzione alla coppia d'attacco composta da Muriel e Chiesa: nelle partite ufficiali di questo 2019, compresa anche quella di Coppa Italia, che sono quattro, hanno segnato la bellezza di 11 reti in due.

I NUMERI NEGATIVI PER L'UDINESE - La formazione bianconera è quella con il minor numero di giocatori diversi andati a segno, solo 7, come Spal, Frosinone e Cagliari. Un solo gol arrivato dalla panchina e anche in questo caso i friulani sono gli ultimi del lotto (in compagnia di Parma, Torino, Chievo, Genoa e Milan). Infine l'Udinese è fin qui la squadra che ha avuto il maggior numero di rigori contro, ben 7.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

15 vittorie Udinese

15 pareggi

13 vittorie Fiorentina

61 gol fatti Udinese

56 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Fiorentina 1-2

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Fiorentina 0-2