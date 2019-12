© foto di Federico De Luca

Doppia prima volta in occasione del big match del Meazza Inter-Roma.

Mister Antonio Conte incrocerà uomini e schemi col collega Paulo Fonseca. Inoltre l’ex mister dello Sachtar Donec’k sfiderà la Beneamata.

E così le uniche statistiche a nostra disposizione sono quelle relative agli scontri diretti fra l’ex CT degli azzurri e i giallorossi.

In Serie A rintracciamo 7 incroci. La maggior parte sono andati in scena indossando l’abito bianconero, 6, mentre la prima risale al 2009-2010, ancora col nerazzurro, ma quello dell’Atalanta. Il bilancio dei testa a testa strizza l’occhio al leccese avanti per numero di successi, 4-2, e marcature, 14-5.

Fra l’altro l’ultima volta è legata a un ricordo piacevole per Conte… l’1-0 raggiunto in trasferta all’Olimpico permise alla sua Juventus di raggiungere i 99 punti in Serie A. Una settimana più tardi, battendo allo Stadium il Cagliari, scavalcò il muro dei 100 punti raggiungendo quota 102 e stabilendo un primato che tutt’ora resiste.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA ROMA IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

1 pareggio

2 vittorie Roma

14 gol fatti squadre di Conte

5 gol fatti Roma