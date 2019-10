Un derby in equilibrio... ma solo in Serie B

Un derby con una lunga tradizione in Serie C ma che in cadetteria vanta solo due precedenti. Anche piuttosto ‘freschi’.

Il primo, difatti, porta la data della stagione 2016-2017. All’ottava giornata terminò col risultato di 2-1 per i granata. Della Rocca e Luiz Felipe marcarono per i padroni di casa, Lucioni per gli ospiti. Il secondo è del torneo scorso, 2018-2019. Al 23esimo turno terminò con una vittoria di misura dei giallorossi. Match winner si rivelò Micai, autore di un’autorete.

E così nella seconda serie del calcio italiano il bilancio del derby regionale risulta in perfetto equilibrio: 1 trionfo per parte e 2 reti marcate e incassate da ciascun club.

Se però conteggiamo anche gli altri 19 incroci andati in scena nella Serie C dagli anni Trenta del Novecento in poi, ecco che il rendiconto si tinge dei colori della Salernitana: 13 affermazioni a fronte di 3 soli KO.

Chiudiamo con una curiosità.

I sanniti la passata stagione hanno ritrovato quel successo che in trasferta mancava dal 1975-1976… un’attesa di oltre quarant’anni.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

13 vittorie Salernitana

5 pareggi

3 vittorie Benevento

30 gol fatti Salernitana

14 gol fatti Benevento

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Benevento 2-1, 8° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Benevento 0-1, 23° giornata 2018/2019