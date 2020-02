vedi letture

Una gioia che manca da 35 anni al Torino. Il Milan a caccia del Verona...

La sconfitta in rimonta subita nel derby ha bloccato la prima, vera, serie positiva del Milan in questo campionato. Il Torino invece ha molti problemi. Viene da quattro sconfitte consecutive, ha preso la bellezza di 16 gol in queste quattro gare, ha cambiato allenatore e alla prima uscita col nuovo tecnico, Longo, non ha dato segnali di cambiamento di rotta.

Come se tutto ciò non bastasse, la San Siro rossonera non è certo terra di conquista per i granata. Il conto delle vittorie è nettamente a favore del Milan (42 a 11) e l'ultima affermazione dei piemontesi risale al 24 marzo 1985 (0-1 con gol di Schachner). Altra epoca veramente, visto che quel Torino era in corsa per vincere lo Scudetto, che alla fine si aggiudicò il Verona. E' anche vero però che le ultime due sfide a Milano si sono chiuse con due pareggi, entrambi per 0-0.

Per cercare di risalire in classifica, Pioli ha provato a mettere a posto la retroguardia rossonera che è molto migliorata in fatto di 'clean sheet' ovvero partite chiuse senza prendere gol. I rossoneri sono a quota 8 e stasera proveranno ad agganciare il Verona che è a 9, in testa a questa classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

42 vittorie Milan

20 pareggi

11 vittorie Torino

128 gol fatti Milan

51 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Torino 1-2



L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Torino 0-0