Una Roma di rigore (ma c'è chi ha fatto meglio). Fiorentina, quanti marcatori!

vedi letture

Una sola sconfitta in questo inizio di campionato per la Roma, però a tavolino, contro il Verona, altrimenti i giallorossi avrebbero avuto un punto in più in classifica e sarebbero state tra le poche squadre in A ancora imbattute. La Fiorentina ha esordito tra alti e bassi con due vittorie (entrambe in casa) e due sconfitte, più un pareggio.

Roma nettamente in vantaggio sulla Fiorentina in fatto di vittorie nelle partite giocate nella Capitale. Ultimo successo dei viola lo 0-2 il 7 aprile 2018. I giallorossi hanno vinto anche 6 delle ultime 8 gare disputate all'Olimpico.

Sette i marcatori diversi che sono andati a segno per i gigliati. Meglio hanno fatto solo Napoli e Atalanta con otto. Tre invece i rigori già concessi ai capitolini, il Milan è la sola formazione che ne ha avuti di più con 4.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

38 vittorie Roma

28 pareggi

15 vittorie Fiorentina

127 gol fatti Roma

82 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1931/1932 Serie A Roma vs Fiorentina 1-1



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Fiorentina 2-1