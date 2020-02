Una vittoria a Firenze che manca da tempo. L'ultima volta? Un cataclisma

© foto di Giacomo Morini

A Torino contro la Juventus è arrivata la prima sconfitta per la Fiorentina sotto la gestione di Iachini dopo due vittorie e due pareggi. L'Atalanta in trasferta è davvero una brutta bestia da affrontare. La formazione allenata da Gasperini ha perso una sola volta in 11 partite giocate lontana da casa.

I nerazzurri non vincono da tanto tempo a Firenze. L'ultimo successo orobico al Franchi è del 3 gennaio 1993 ovvero 27 anni fa. Fu una sconfitta particolare quella per la Fiorentina perché dopo quell'incontro fu esonerato l'allenatore Radice, sostituito poi con Agroppi e in seguito ancora dalla coppia composta da Antognoni e Chiarugi. I viola prima di quell'appuntamento erano secondi dietro al Milan e dopo quella battuta d'arresto si ritrovarono sesti. Alla fine del campionato arrivò una clamorosa retrocessione in Serie B.

I giocatori dell'Atalanta sanno entrare molto bene dalla panchina in campo: sono 10 i gol siglati da calciatori entrati a partita in corso ed è così che i bergamaschi sono leader in questa particolare classifica. A proposito di Fiorentina e di polemiche arbitrali, segnaliamo che i viola quest'anno hanno avuto 4 rigori a favore nelle prime 6 giornate, dopo d'allora, ovvero dal 29 settembre, più nulla.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

37 vittorie Fiorentina

15 pareggi

8 vittorie Atalanta

109 gol fatti Fiorentina

38 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Atalanta 3-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2018/2019 Serie A Fiorentina vs Atalanta 2-0