Verona cerca quell’impresa che contro la Lazio manca da 35 anni

Il pareggio con una rete per parte, l’1-1, è il risultato più ricorrente nelle sfide Lazio-Verona fra Serie A e cadetteria. Ha fatto la sua comparsa al termine di 6 dei 28 precedenti disputati. Praticamente 1 match ogni 5 circa.

Eppure… non si vede dal 1983-1984. Allora andarono in vantaggio i gialloblù con Iorio su calcio di rigore al 31’, mentre pareggiarono i biancocelesti con Manfredonia una manciata di minuti più tardi, al 36’.

A fine di quel torneo gli scaligeri sarebbero stati sesti, mentre i laziali tredicesimi.

Un anno fa ci scappò lo 0-0.

Il più recente segno 2 in schedina, invece, manca da oltre 10.000 giorni. Per l’esattezza, al prossimo calcio d’avvio, saranno trascorsi 35 anni, 11 mesi, 27 giorni: era, infatti, il 16 dicembre 1984 e con un’autorete di Podavini l’Hellas conquistò l’Olimpico biancoceleste.

Verona 4 punti nelle ultime due giornate (successo a Bergamo contro l’Atalanta e 1-1 al Bentegodi col Cagliari), Lazio tornata al successo a Cesena contro lo Spezia dopo essere andata KO fra le mura di casa contro l’Udinese.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

28 incontri disputati

16 vittorie Lazio

9 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

56 gol fatti Lazio

27 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Hellas Verona 4-0, 34° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Hellas Verona 0-0, 17° giornata 2019/2020