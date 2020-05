Dennis Bergkamp, l'olandese non volante che deliziò i palati Gunners

"Se Ryan Giggs vale 20 milioni, Dennis Bergkamp ne vale almeno 100". Con questo pensiero Marco Van Basten espresse il suo punto di vista sul connazionale ai tempi giocatore dell'Arsenal. Trequartista capace di agire anche da seconda punta, Bergkamp può tranquillamente essere considerato uno dei giocatori più talentuosi di sempre per quanto riguarda la nazionale orange. Faceva della classe e delle qualità tecniche i suoi punti di forza, caratteristiche che lo resero un ottimo uomo assist. Chiamato Dennis in onore di Denis Law, è nato e cresciuto nelle giovanili dell'Ajax. Rimase con i Lancieri fino al '93, anno in cui fu acquistato dall'Inter. In nerazzurro giocò 2 stagioni senza tuttavia dare mostra delle sue qualità e alla fine del '95 passò all'Arsenal. Proprio con i Gunners scrisse le pagine migliori della sua carriera, vincendo tanto e facendo divertire i sostenitori inglesi con le sue raffinate giocate. Attorno al suo nome si è sviluppata, negli anni, una storia legata alla sua paura di volare. Per seguire le trasferte europee dell'Arsenal, l'olandese viaggiava per conto proprio in macchina, in treno o in nave. In carriera ha vinto un campionato olandese, due Coppe d'Olanda, una Supercoppa d'Olanda, 3 Campionati inglesi, 4 Coppe d'Inghilterra, 4 Community Shield, una Coppa delle Coppe e due Coppe UEFA. Oggi Bergkamp compie 51 anni.

Sono nati oggi anche Vanderlei Luxemburgo, Adebayo Akinfenwa, Sylvain Wiltord, Danilo Larangeira, Kevin Constant, Daniele Dessena, Adam Lallana, Diego Farias e Marco Sportiello.